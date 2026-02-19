Antik Roma medeniyeti tarafından geliştirilen ve Orta Çağ'ın sonlarına kadar Avrupa'da yaygın olarak kullanılan bu sayı sistemi, günümüzde hala saat kadranlarında, kitap bölümlerinde ve tarihi yapıların üzerinde karşımıza çıkmaktadır.

Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretlerine verilen ad nedir?

Bu işaretlere genel olarak Romen Rakamları (veya Roma Rakamları) adı verilir. Bu sistemde her harf belirli bir sayısal değere karşılık gelir:

I: 1

V: 5

X: 10

L: 50

C: 100 (Centum)

D: 500

M: 1000 (Mille)

Romen rakamları, onluk sayı sisteminden farklı olarak toplama ve çıkarma ilkesine dayanır. Örneğin, küçük değerli bir sembol büyük değerli bir sembolün sağına yazılırsa toplanır ($VI = 5 + 1 = 6$), soluna yazılırsa çıkarılır ($IV = 5 - 1 = 4$).

Cevap: Romen Rakamları

