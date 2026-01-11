Romanların hangisinde “Pera Palas Oteli“ bir mekan unsuru olarak yer almaz? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Dünya edebiyatının ve Türk yazın hayatının önemli eserlerinde mekan kullanımı, okuyucuyu hikayenin içine çeken en güçlü unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. İstanbul'un tarihi simgesi Pera Palas Oteli ise birçok romana ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Romanların hangisinde "Pera Palas Oteli" bir mekan unsuru olarak yer almaz?

Seçenekler arasında yer alan Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım, Zülfü Livaneli'nin Serenad ve Charles King'in Pera Palasta Gece Yarısı eserlerinde bu tarihi otel, kurgunun merkezinde veya önemli sahnelerinde mekan olarak kullanılmaktadır. Ancak Charles Dickens'ın dünya klasiği olan İki Şehrin Hikayesi romanı, 18. yüzyılda Fransız Devrimi döneminde Londra ve Paris şehirleri arasında geçmektedir; bu nedenle 1895 yılında açılan Pera Palas Oteli'nin bu eserde yer alması kronolojik ve coğrafi olarak mümkün değildir.

Cevap: İki Şehrin Hikayesi

