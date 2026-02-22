Rönesans’ın en önemli temsilcilerinden biri sayılan ve “Davut“ heykeli ile tanınan ünlü sanatçı kimdir? Beyaz’la Joker Sorusu

GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Güncelleme Tarihi:

Sanat tarihinin akışını değiştiren ve "ilahi" yetenekleriyle tanınan bu dahi sanatçı, mermeri adeta canlandıran ustalığıyla Rönesans ruhunu zirveye taşımıştır. Onun için heykel yapmak, taşın içinde hapsolmuş olan ruhu serbest bırakmaktan başka bir şey değildi.

Rönesans'ın en önemli temsilcilerinden biri sayılan ve "Davut" heykeli ile tanınan ünlü sanatçı kimdir?

Sanatçının hayatını ve bu devasa eserin özelliklerini incelediğimizde:

  • Michelangelo Buonarroti: 1501-1504 yılları arasında Floransa'da tamamladığı Davut (David) heykeli ile dünya sanat tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

  • Davut Heykeli: Tek bir devasa mermer bloktan yontulan, yaklaşık 5 metre boyundaki bu heykel, ideal insan formunu ve Rönesans'ın hümanist bakış açısını simgeler. Diğer Davut tasvirlerinin aksine, Michelangelo onu dev Golyat ile savaşından hemen önce, kararlı ve düşünceli bir anında resmetmiştir.

  • Diğer Büyük Eserleri: Sadece heykeltıraş değil, aynı zamanda müthiş bir ressam ve mimar olan sanatçı; Sistine Şapeli'nin tavanındaki "Adem'in Yaratılışı" freski ve Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın kubbesiyle de tanınır.

Cevap: Michelangelo

