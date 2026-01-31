RTÜK’ün belirlediği akıllı İşaretlerden “Genel İzleyici Kitlesi“nin görselinde kaç insan figürü vardır?

Televizyon yayınlarının içeriği hakkında izleyicileri bilgilendirmek ve özellikle çocukları uygunsuz içeriklerden korumak amacıyla kullanılan Akıllı İşaretler sistemi, RTÜK tarafından belirlenmiş sembollerden oluşur. Bu semboller arasında en yaygın olanı ve her yaş grubuna uygun içeriği temsil edeni "Genel İzleyici Kitlesi" işaretidir.

"Genel İzleyici Kitlesi" görselinde kaç insan figürü vardır?

Bu sembol, toplumun tüm kesimlerini ve aileyi temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Yeşil bir daire içerisinde yer alan figürler, bir arada duran bir grubu simgeler.

Cevap: 3 (Üç).

Kaynak: Haber Merkezi