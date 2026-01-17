RTÜK’ün denetlediği akıllı İşaretlerde hangi yaş grubu yer almaz? Çifte Milyon sorusu

Televizyon yayınlarının içeriği hakkında izleyicileri bilgilendirmek ve özellikle çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla kullanılan akıllı işaretler, RTÜK tarafından belirli yaş gruplarına göre kategorize edilmiştir. Bu semboller, her programın başında ve yayın sırasında ekranda yer alarak ebeveynlere rehberlik eder.

RTÜK tarafından belirlenen akıllı işaretler sisteminde hangi yaş kategorisi kullanılmamaktadır?

RTÜK'ün güncel akıllı işaretler sisteminde izleyici kitleleri; Genel İzleyici, 7 Yaş ve Üzeri, 13 Yaş ve Üzeri ve 18 Yaş ve Üzeri şeklinde sınıflandırılmıştır. Yayın içeriklerinin psikolojik ve pedagojik etkileri göz önüne alınarak oluşturulan bu skalada, çocukların gelişim evrelerine göre belirli yaş eşikleri seçilmiştir. Ancak bu sistemde, bazı yaş rakamları kategorizasyon dışında tutulmuştur.

Cevap: 15 Yaş ve Üzeri

Kaynak: Haber Merkezi