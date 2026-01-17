GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
YAŞAM Haberleri

RTÜK’ün denetlediği akıllı İşaretlerde hangi yaş grubu yer almaz? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

RTÜK’ün denetlediği akıllı İşaretlerde hangi yaş grubu yer almaz? Çifte Milyon sorusu

Televizyon yayınlarının içeriği hakkında izleyicileri bilgilendirmek ve özellikle çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla kullanılan akıllı işaretler, RTÜK tarafından belirli yaş gruplarına göre kategorize edilmiştir. Bu semboller, her programın başında ve yayın sırasında ekranda yer alarak ebeveynlere rehberlik eder.

RTÜK tarafından belirlenen akıllı işaretler sisteminde hangi yaş kategorisi kullanılmamaktadır?

RTÜK'ün güncel akıllı işaretler sisteminde izleyici kitleleri; Genel İzleyici, 7 Yaş ve Üzeri, 13 Yaş ve Üzeri ve 18 Yaş ve Üzeri şeklinde sınıflandırılmıştır. Yayın içeriklerinin psikolojik ve pedagojik etkileri göz önüne alınarak oluşturulan bu skalada, çocukların gelişim evrelerine göre belirli yaş eşikleri seçilmiştir. Ancak bu sistemde, bazı yaş rakamları kategorizasyon dışında tutulmuştur.

Cevap: 15 Yaş ve Üzeri

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER