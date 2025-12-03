Rüya Gibi 1. Bölüm İzle! Rüya Gibi 1. Bölüm Full HD Tek Parça İzle! Rüya Gibi İlk Bölüm İzle!

GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

SHOW TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, yayın hayatına iddialı bir giriş yaptı. İzleyiciler özellikle dizinin ilk bölümünü nereden izleyebileceklerini, hangi gün ekrana geldiğini ve saat kaçta yayınlandığını merak ediyor. İşte Rüya Gibi hakkında tüm detaylar…

Dizinin ilk bölümü, gösterimin ardından SHOW TV'nin resmi internet sitesi ve SHOW TV İzle platformu üzerinden full HD olarak erişilebilir durumda. İzleyiciler, ilk bölümü dijital ortamda tek parça hâlinde izleyebiliyor.

Rüya Gibi'nin ilk bölümünde; yıllarca eşi Tarık'ın gölgesinde kalan Aydan'ın, kocasının geçmişteki büyük sırrıyla yüzleşmesi anlatılıyor. Aydan'ın Tarık'ın gayrimeşru çocuğu Çido'ya sahip çıkması ve ardından gizemli iş insanı Emir'le tanışması bölümün temel kırılma noktalarını oluşturuyor.

SHOW TV tarafından yayınlanan 1. bölüm, dijital platformda tek parça full HD olarak sunuluyor. Bölüm; Aydan, Çido ve Fiko'nun istemeden adım attıkları tehlikeli dünyanın kapılarını aralayan güçlü sahnelerle dikkat çekiyor.

Rüya Gibi Konusu Nedir?

Dizi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan'ın, hiç tanımadığı gizemli iş insanı Emir ile yollarının kesişmesi sonucunda lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor. Aydan'ın yeni hayatı, hem ihtişam hem de büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Rüya Gibi Oyuncuları ve Karakterleri Kim?

  • Aydan – Seda Bakan

  • Emir – Uğur Güneş

  • Çiğdem (Çido) – Ahsen Eroğlu

  • Komiser Efe – Emre Bey

  • Fiko – Şebnem Bozoklu

  • Tarık – Celil Nalçakan

Her karakter, Aydan'ın yeni hayatında birbirine düğümlenen ilişkilerin merkezinde yer alıyor.

Rüya Gibi 1. Bölümde Neler Oldu?

İlk bölümde Aydan'ın hayatını altüst eden gerçek ortaya çıkar: eşi Tarık'ın yıllar önceki bir ilişkiden bir kızı vardır. Aydan, Çido'ya el uzatarak hayatında yeni bir kapı açar. Kuaförlük için çağrıldığı bir yat partisinde Emir'le tanışması ise hem kendi hem de yakınlarının kaderini bambaşka bir noktaya taşır.

Rüya Gibi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Dizi, Türkiye'nin önde gelen kanallarından SHOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizi, prime time kuşağında izleyicilerle buluşuyor.

Rüya Gibi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Rüya Gibi, SHOW TV'nin haftalık yayın akışında Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümler, haftanın başlangıcına güçlü bir dramatik hikâye arayan izleyiciler için yayınlanıyor.

Rüya Gibi Saat Kaçta Başlıyor?

Dizinin yayın saati 20.00 olarak açıklandı. Yaklaşık iki saate yakın süren bölümler, prime time boyunca ekranlarda yer alıyor

Kaynak: Haber Merkezi

