Rüyalarım Olmasa adlı şarkıyı seslendiren kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Türk müziğinin dokunaklı melodileri arasında yer alan "Rüyalarım Olmasa", hem bestesi hem de sözleriyle derin bir özlemi dile getirir. Özellikle 90'lı yılların başından itibaren popülerliğini artıran bu eser, Türk Sanat Müziği'nin modern klasiklerinden biri olarak kabul edilir. Şarkı, birçok sanatçı tarafından yorumlansa da, ona asıl ruhunu veren ve kendi bestesiyle özdeşleşen isim müzik tarihimizde çok özel bir yere sahiptir.

"Rüyalarım Olmasa" adlı şarkıyı seslendiren ve aynı zamanda bu unutulmaz eserin bestecisi olan sanatçı kimdir?

Seçeneklerde yer alan isimlerin her biri Türk müzik dünyasında farklı türlerin devleşmiş isimleridir. Ancak bu şarkı, kendine has zarif üslubu ve kadife sesiyle tanınan bir ismin imzasıyla zirveye ulaşmıştır. Hem bestekar hem de yorumcu kimliğiyle tanınan bu sanatçı, müziğin teknik kuralları ile duygusal derinliğini bu eserde bir araya getirmiştir.

Cevap: C: Zekai Tunca.

Kaynak: Haber Merkezi