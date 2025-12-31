Saat 00.00’da okunacak dualar 2025 2026! Yılbaşında yeni yıl için nasıl dua edilir? Aşk, para, huzur, kariyer, evlilik için dualar

Saat 00.00'da okunacak dualar 2025–2026, yeni yıla iyi dilekler, bereket ve huzur ile girmek isteyenler için önem taşıyor. Yılbaşı gecesi okunacak dualar; aşk, para, huzur, kariyer ve evlilik gibi hayatın farklı alanlarına yönelik niyetleri içerir.
Yılbaşında Yeni Yıl İçin Nasıl Dua Edilir?
Yılbaşında dua etmek için saat 00.00'ı bekleyin. Dualar içten, samimi ve kalpten yapılmalıdır. Ellerinizi açıp dileklerinizi Allah'a arz edebilir, yıl boyunca gerçekleşmesini istediğiniz niyetleri söyleyebilirsiniz.
Aşk İçin Dua
Sevgi ve uyumun artması, ilişkilerin güçlenmesi için niyet edilir.
"Ya Rabbim, yeni yılda kalbimdeki sevgiyi çoğalt, huzur ve sadakat ile doldur.”
Para ve Bereket İçin Dua
Maddi kazanç, bolluk ve bereket isteyenler için okunur.
"Allah'ım, 2026 yılında rızkımı helal ve bol kıl, maddi sıkıntılardan koru.”
Huzur ve Sağlık İçin Dua
Ruhsal ve bedensel sağlık, sakinlik ve mutluluk için yapılır.
"Rabbim, yeni yılda kalbime huzur ver, aileme ve sevdiklerime sağlık nasip eyle.”
Kariyer ve Başarı İçin Dua
İş hayatında başarı, fırsatlar ve hedeflere ulaşmak için okunur.
"Ya Rabbim, 2026'da çalışmalarımı bereketli ve başarılı kıl, emeklerimi karşılıksız bırakma.”
Evlilik ve Aile İçin Dua
Evlilik, aile hayatı ve uyum isteyenler için uygundur.
"Allah'ım, evliliğimi ve ailemi sevgi, saygı ve huzur ile doldur, güzel bir yıla ulaşmamı sağla.”
