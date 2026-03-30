Sacdan yapılmış küçük çaplı boru ve boru parçalarının sökülüp takılmasında kullanılan anahtara verilen ad hangisidir? Milyoner Sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, Sacdan yapılmış küçük çaplı boru ve boru parçalarının sökülüp takılmasında kullanılan anahtara verilen ad hangisidir?

İşte Cevap:

Bu tür anahtarın halk arasındaki adı papağan (anahtarı) olduğu için doğru cevap:

Papağan - Papağan Anahtarı (veya teknik adıyla Fortuna) olacaktır.

Seçeneklerde saydığınız diğer isimler (martı, kaplumbağa vb.) bu alet türü için kullanılan teknik terimler değildir. Papağan anahtarı, özellikle dar alanlarda ve sac gibi ince malzemeden yapılmış küçük çaplı boruların, somunların veya bağlantı parçalarının kavranmasında büyük kolaylık sağlar.

Papağan Anahtarı Neden Bu Adı Alır?

Bu anahtarın ağız yapısı, bir papağanın gagasına benzer şekilde kıvrımlı ve hareketli bir alt çeneye sahiptir. Bu tasarım sayesinde:

Ayarlanabilir Çene: Farklı çaplardaki borulara göre ağız genişliği kademeli olarak ayarlanabilir.

Güçlü Kavrama: Tırtıklı iç yüzeyi sayesinde boruyu kaydırmadan sıkıca tutar.

Ergonomi: Sap kısmındaki kaldıraç etkisi, kullanıcıya az kuvvetle yüksek sıkma gücü sağlar.

