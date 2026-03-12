Sağlık Bakanlığına göre, normal vücut ısısı koltuk altından ölçüldüğünde kaç derecedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Vücut ısısı, metabolizmamızın ne kadar sağlıklı çalıştığını gösteren en temel hayati belirtilerden biridir. Ölçüm yapılan bölgeye göre (ağız, kulak, makat veya koltuk altı) normal kabul edilen değerler küçük farklılıklar gösterir.

Sağlık Bakanlığı ve tıbbi standartlara göre, koltuk altından ölçülen normal vücut ısısı kaçtır?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yetişkin bir bireyde koltuk altından yapılan ölçümlerde normal vücut ısısı 36,5°C olarak kabul edilir.

Vücut ısısının değerlendirilmesiyle ilgili önemli eşikler şunlardır:

Normal Değer: 36,5°C (36,1°C ile 37,2°C arası normal sınır kabul edilebilir).

Subfebril (Hafif Ateş): 37,3°C - 38,0°C arası değerler, vücudun bir savunma mekanizmasına başladığını gösteren "sınır" değerlerdir.

Yüksek Ateş: Koltuk altından yapılan ölçümde 38,0°C ve üzeri tıbben "ateş" (piraksi) olarak kabul edilir ve takip gerektirir.

Önemli Hatırlatma: Koltuk altı ölçümü, iç vücut ısısını en dolaylı yoldan yansıtan yöntemdir. Bu nedenle koltuk altından ölçülen değer, ağızdan veya kulaktan ölçülen değerlere göre genellikle 0,5°C daha düşük çıkar. Ölçüm yapmadan önce koltuk altının terli olmamasına dikkat edilmelidir.

Cevap: 36,5°C

Kaynak: Haber Merkezi