GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,23
EURO
50,94
STERLİN
59,10
GRAM
7.283,74
ÇEYREK
12.026,30
YARIM ALTIN
23.972,43
CUMHURİYET ALTINI
47.740,78
YAŞAM Haberleri

Sağlık Bakanlığına göre, normal vücut ısısı koltuk altından ölçüldüğünde kaç derecedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Sağlık Bakanlığına göre, normal vücut ısısı koltuk altından ölçüldüğünde kaç derecedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Vücut ısısı, metabolizmamızın ne kadar sağlıklı çalıştığını gösteren en temel hayati belirtilerden biridir. Ölçüm yapılan bölgeye göre (ağız, kulak, makat veya koltuk altı) normal kabul edilen değerler küçük farklılıklar gösterir.

Sağlık Bakanlığı ve tıbbi standartlara göre, koltuk altından ölçülen normal vücut ısısı kaçtır?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yetişkin bir bireyde koltuk altından yapılan ölçümlerde normal vücut ısısı 36,5°C olarak kabul edilir.

Vücut ısısının değerlendirilmesiyle ilgili önemli eşikler şunlardır:

  • Normal Değer: 36,5°C (36,1°C ile 37,2°C arası normal sınır kabul edilebilir).

  • Subfebril (Hafif Ateş): 37,3°C - 38,0°C arası değerler, vücudun bir savunma mekanizmasına başladığını gösteren "sınır" değerlerdir.

  • Yüksek Ateş: Koltuk altından yapılan ölçümde 38,0°C ve üzeri tıbben "ateş" (piraksi) olarak kabul edilir ve takip gerektirir.

Önemli Hatırlatma: Koltuk altı ölçümü, iç vücut ısısını en dolaylı yoldan yansıtan yöntemdir. Bu nedenle koltuk altından ölçülen değer, ağızdan veya kulaktan ölçülen değerlere göre genellikle 0,5°C daha düşük çıkar. Ölçüm yapmadan önce koltuk altının terli olmamasına dikkat edilmelidir.

Cevap: 36,5°C

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER