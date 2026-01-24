Sağlıklı bir insan kalbi 1 günde yaklaşık kaç litre kan pompalar? Çifte Milyon sorusu

İnsan vücudunun en dayanıklı ve etkileyici organı olan kalp, doğumdan ölüme kadar bir saniye bile durmadan çalışmaya programlanmıştır. Göğüs kafesimizin merkezinde yer alan bu yumruk büyüklüğündeki motor, her atışta hayati sıvı olan kanı en uç hücrelerimize kadar ulaştırır. Peki, bu sessiz çalışmanın günlük bilançosu nedir?

Sağlıklı bir insan kalbi 1 günde yaklaşık kaç litre kan pompalar?

Dinlenme halindeki sağlıklı bir yetişkinin kalbi, dakikada ortalama 5 litre kan pompalar. Bu durum saatte 300 litreye, 24 saatlik bir zaman diliminde ise yaklaşık 7.500 litreye tekabül eder. Egzersiz veya heyecan anlarında bu miktar çok daha yüksek seviyelere çıkabilmektedir. Yani kalbiniz, sadece bir günde orta boy bir tanker kamyonunun yarısını dolduracak kadar kanı vücudunuzda dolaştırır.

Cevap: Yaklaşık 7.500 Litre

Kaynak: Haber Merkezi