Sağlıklı bir insanın vücudunun tamamında yaklaşık ne kadar demir vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

İnsan vücudu birçok minerale ihtiyaç duyar ve bunların başında demir gelir. Demir, özellikle hemoglobinin yapısında yer alarak oksijen taşınmasında hayati rol oynar.
Sağlıklı bir insanın vücudunun tamamında yaklaşık ne kadar demir vardır?
Yetişkin ve sağlıklı bir insanda toplam demir miktarı ortalama 3 ila 4 gram arasındadır. Bu miktarın büyük bölümü kanda bulunan hemoglobinde, kalan kısmı ise kaslarda (miyoglobin) ve karaciğer gibi depolama alanlarında bulunur.
Cevap: Yaklaşık 3–4 gram
