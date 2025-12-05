Sahibinden çöktü mü? Sahibinden neden açılmıyor? Sahibinden ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

5 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı Sahibinden'e girişte yavaşlama, ilanların açılmaması, fotoğrafların yüklenmemesi ve sayfaların "bekleyin” ekranında kalması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Cloudflare altyapısı kullanan pek çok sitede bugün benzer problemler görüldüğü için, Sahibinden tarafında da kısmi bir erişim sorunu yaşandığı değerlendiriliyor.

Sahibinden çöktü mü?

Sahibinden'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yok. Ancak kullanıcı raporlarında yaşanan artış, platformda bölgesel veya geçici bir teknik sorun bulunduğuna işaret ediyor. Bazı kullanıcılar sayfaların hiç açılmadığını belirtirken, bazıları yalnızca fotoğraf ve ilan detaylarının yüklenmediğini bildiriyor. Bu durum, sitenin tamamen değil, belirli servislerinin yavaşladığını gösteriyor.

Sahibinden neden açılmıyor?

Bugün yaşanan erişim sorununun kesin nedeni açıklanmış değil ancak büyük olasılıkla Cloudflare tarafındaki doğrulama gecikmeleri ve CDN kaynaklı yüklenme sorunları ile ilişkilendiriliyor.

Sahibinden'de görülen problemler:

İlan detaylarının geç açılması

Fotoğraf ve video yüklenmemesi

Arama sonuçlarının boş görünmesi

Sayfaların beyaz ekranda kalması

Bu tür belirtiler genellikle Cloudflare veya DNS yönlendirme sorunlarında ortaya çıkıyor.

Sahibinden ne zaman düzelecek? (5 Aralık 2025)

Şu anda sorun bazı kullanıcılarda azalmaya başlasa da birçok bölgede gecikme ve sayfa açılmama problemleri sürüyor. Cloudflare kaynaklı erişim sıkıntıları genelde kısa sürede çözülür; bu nedenle Sahibinden erişiminin de 1–2 saat içinde tamamen normale dönmesi bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama gelmediği için kesin bir zaman vermek mümkün değil.

