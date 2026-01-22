GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi yasaktır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Türkiye'de hayvan haklarını korumaya yönelik yasal düzenlemeler (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu), can dostlarımızı terk eden kişilere karşı ciddi yaptırımlar öngörmektedir. Bir hayvanı sahiplenip ardından sokağa veya barınağa terk etmek, artık sadece vicdani bir mesele değil, hukuki bir engeldir.

Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi yasaktır?

2021 yılında yürürlüğe giren ve hayvanları "eşya" kapsamından çıkarıp "can" statüsüne alan düzenlemeyle birlikte, hayvanını terk eden şahıslara sadece para cezası verilmekle kalınmaz; aynı zamanda bu kişilerin yeniden bir hayvanın sorumluluğunu alması da engellenir.

Cevap: 3 yıl

