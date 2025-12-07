Sahtekarlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? Sahtekarlar Neden Yok? 7 Aralık 2025 NOW TV Yayın Akışı
NOW TV'nin dikkat çeken dizisi Sahtekarlar, yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edilen yapımlar arasında. Yayın akışı incelendiğinde dizinin bu akşam izleyici karşısında olacağı kesinleşti.
Sahtekarlar Bu Akşam Var mı, Yok mu?
Sahtekarlar dizisi bu akşam yayınlanacak. NOW TV yayın akışında saat 20.00'de yeni bölümüyle yer alıyor.
Sahtekarlar Neden Yok?
Diziyle ilgili herhangi bir yayın iptali yok. Sahtekarlar, planlanan tarihte ve saatte ekrana gelecek.
Sahtekarlar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sahtekarlar'ın 9. bölümü, 7 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak.
7 Aralık 2025 NOW TV Yayın Akışı
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 – Kıskanmak
16:00 – Sahtekarlar
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
00:00 – Efsane Futbol
01:30 – Sakıncalı
Önemli Not:
