GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,84
EURO
51,83
STERLİN
60,02
GRAM
7.156,71
ÇEYREK
11.809,78
YARIM ALTIN
23.540,83
CUMHURİYET ALTINI
46.881,25
YAŞAM Haberleri

Şair Louis Aragon, hangi roman için “Dünyanın en güzel aşk hikâyesi“ demiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Şair Louis Aragon, hangi roman için “Dünyanın en güzel aşk hikâyesi“ demiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru
Reklam

Fransız şair ve yazar Louis Aragon, bu etkileyici tanımı sadece bir aşk hikâyesi için değil, aynı zamanda toplumsal mücadelenin ve sadakatin iç içe geçtiği bir başyapıt için kullanmıştır.

Louis Aragon, hangi roman için "Dünyanın en güzel aşk hikâyesi" demiştir?

Aragon, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Cemile (Jamila) adlı romanı için bu ifadeyi kullanmıştır.

Bu eserin dünya edebiyatındaki yerini ve Aragon'un hayranlığını şu noktalarla açıklayabiliriz:

  • Savaşın Gölgesinde Aşk: Roman, II. Dünya Savaşı sırasında Kırgızistan'ın bir köyünde geçer. Erkeklerin cephede olduğu bir dönemde, törelere ve toplumsal baskılara rağmen filizlenen duru ve cesur bir aşkı anlatır.

  • Aragon'un Keşfi: Louis Aragon, bu eseri Fransızcaya bizzat kendisi çevirmiş ve kitabın önsözüne şu meşhur cümleyi eklemiştir: "İşte şimdi burada, dünyanın en güzel aşk hikâyesi önümde duruyor."

  • Karakter Derinliği: Başkarakter Cemile, geleneksel toplum yapısı içinde kendi kararlarını verebilen, özgür ruhlu ve güçlü bir kadın figürü olarak dünya edebiyatında iz bırakmıştır.

  • Doğa ve İnsan: Aytmatov, bozkırın eşsiz doğasını, halk türkülerini ve insanın iç dünyasını o kadar lirik bir dille birleştirmiştir ki, eser kısa sürede onlarca dile çevrilerek bir klasik haline gelmiştir.

Cevap: Cemile (Cengiz Aytmatov)

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
