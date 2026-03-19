Şair Louis Aragon, hangi roman için “Dünyanın en güzel aşk hikâyesi“ demiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Fransız şair ve yazar Louis Aragon, bu etkileyici tanımı sadece bir aşk hikâyesi için değil, aynı zamanda toplumsal mücadelenin ve sadakatin iç içe geçtiği bir başyapıt için kullanmıştır.

Louis Aragon, hangi roman için "Dünyanın en güzel aşk hikâyesi" demiştir?

Aragon, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un Cemile (Jamila) adlı romanı için bu ifadeyi kullanmıştır.

Bu eserin dünya edebiyatındaki yerini ve Aragon'un hayranlığını şu noktalarla açıklayabiliriz:

Savaşın Gölgesinde Aşk: Roman, II. Dünya Savaşı sırasında Kırgızistan'ın bir köyünde geçer. Erkeklerin cephede olduğu bir dönemde, törelere ve toplumsal baskılara rağmen filizlenen duru ve cesur bir aşkı anlatır.

Aragon'un Keşfi: Louis Aragon, bu eseri Fransızcaya bizzat kendisi çevirmiş ve kitabın önsözüne şu meşhur cümleyi eklemiştir: "İşte şimdi burada, dünyanın en güzel aşk hikâyesi önümde duruyor."

Karakter Derinliği: Başkarakter Cemile, geleneksel toplum yapısı içinde kendi kararlarını verebilen, özgür ruhlu ve güçlü bir kadın figürü olarak dünya edebiyatında iz bırakmıştır.

Doğa ve İnsan: Aytmatov, bozkırın eşsiz doğasını, halk türkülerini ve insanın iç dünyasını o kadar lirik bir dille birleştirmiştir ki, eser kısa sürede onlarca dile çevrilerek bir klasik haline gelmiştir.

Cevap: Cemile (Cengiz Aytmatov)

Kaynak: Haber Merkezi