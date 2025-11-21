Sakıncalı Dizisi Konusu ve Oyuncuları: Sakıncalı Başrolleri Kimler? Sakıncalı Nerede Çekiliyor, Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sakıncalı dizisi, yayın öncesinde hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırdı.

Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Salih Bademcinin yer aldığı yapım, tanıtım videolarının ardından sosyal medya gündemine taşındı. İzleyiciler, Sakıncalı dizisinde hangi oyuncunun hangi karakteri canlandıracağını, dizinin nerede çekildiğini ve hikâyenin gerçek bir olaydan mı yoksa uyarlama bir senaryodan mı oluştuğunu araştırmaya başladı. İşte Sakıncalı dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Sakıncalı Oyuncuları ve Karakterleri

Dizinin güçlü oyuncu kadrosu izleyicilerin dikkatini çekiyor. Özge Özpirinççi dizide Süreyya Gökmen karakterine hayat veriyor. Başrol partneri Salih Bademci ise Çetin Eroğlu rolüyle ekranda yer alıyor. Cem Bender Nazım Gökmen'i, Nihal Yalçın Berfin Tangören'i, Olgun Toker Faysal Tangören'i canlandırıyor. Beyti Engin dizide İhsan Başelli'ye hayat verirken, Zeynep Eronat Elmas Eroğlu karakteriyle ekibe eşlik ediyor. Berk Bakioğlu Ayaz Gökmen rolünde yer alırken, Asiye Dinçsoy Gonca Güleç'i, Lidya Atlik Sude Başelli'yi, Seray Özkan ise Eliz Gökmen karakterini oynuyor. Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.

Sakıncalı Dizisi Konusu

Sakıncalı; çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet arayışını ve içsel mücadelesini konu alıyor. Derin bir anne acısının gölgesinde ilerleyen hikâye; kayıp, öfke, vicdan ve intikam duygularının iç içe geçtiği sert bir yolculuğu izleyiciyle buluşturuyor. Süreyya'nın yeniden ayağa kalkma çabası, dizinin dramatik omurgasını oluşturuyor.

Sakıncalı 1. Bölüm Özeti

Gökmen Ailesi, kurdukları "Bu An İçin” şirketinin 15. yıl kutlamasında beklenmedik bir gece yaşar. Nazım ve Süreyya Gökmen, çocuklarına bırakacakları bir gelecek hayal ederken Nazım'ın hırsı onu karanlık bir ortaklığın içine sürükler. Ortakları Faysal ve Çetin'in hazırladığı plan kutlamayı bir anda felakete çevirir. Öte yandan Süreyya'nın oğlu Can, Nazım'ın karanlık bağlantılarında yer alan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesinde uzun yıllardır saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Süreyya, büyük bir acıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzleşme hem ailenin geleceğini hem de tüm dengeleri altüst edecek olayların başlangıcı olacaktır.

Sakıncalı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Gold Film imzalı dizinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Beşiktaş, Eminönü, Galata ve Beykoz gibi şehrin hem tarihi hem de atmosferik bölgeleri çekimlerde aktif şekilde kullanılıyor. İstanbul'un sokak dokusu, Boğaz manzarası ve dar caddeleri dizinin dramatik atmosferine katkı sağlayan unsurlar arasında yer alıyor.

