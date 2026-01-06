SALI Akşamı (06 Ocak 2026) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı! Dizi İzle!

06 Ocak akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

" Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) ","Rüya Gibi (Yeni Bölüm)", "Kıskanmak (Yeni Bölüm)" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler diziler de bu akşam yayınlanacaktır



Salı Akşamı Dizileri (06 Ocak)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) ATV Fenerbahçe-Samsunspor Show TV Rüya Gibi (Yeni Bölüm) NOW TV Kıskanmak (Yeni Bölüm) Star TV Bayi Toplantısı (Sinema) Kanal D Gol Kralı (Sinema)

TRT 1 Yayın Akışı (06 Ocak 2026)

" Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) " Bu Akşam Var mı?

Evet, bu akşam yayınlanacaktır:

Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm) TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

Saat Program 14:30 Kasaba Doktoru 17:45 Lingo 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

