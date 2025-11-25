GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Samsun’a Kar Yağacak mı? Samsun’a Kar Ne Zaman Yağacak? Samsun’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Samsun 5 Günlük Hava Durumu

Samsun’a Kar Yağacak mı? Samsun’a Kar Ne Zaman Yağacak? Samsun’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Samsun 5 Günlük Hava Durumu

Samsun'da yağışların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar "Samsun'a kar yağacak mı?”, "Yakında kar görülür mü?”, "Bugün ya da yarın kar yağacak mı?” sorularına cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporu, şehirde yağmur ve bulutlu havanın etkili olacağını ancak kar için uygun koşulların oluşmadığını gösteriyor.

Samsun'a Kar Yağacak mı?

Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış gözlenecek olsa da sıcaklıkların 17–23°C aralığında seyretmesi nedeniyle kar yağışı beklenmiyor. Kar için gerekli soğuk hava koşulları oluşmuş değil.

Samsun'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde şehirde genel olarak yağışlı ve bulutlu hava bekleniyor. Günlük en yüksek sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde seyretmesi kar ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Samsun'da kar için uygun atmosfer koşullarının Aralık ayının ilerleyen dönemlerinde oluşabileceği tahmin ediliyor.

Samsun'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü şehirde sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar 15°C / 17°C aralığında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu hava görülecek ve sıcaklıklar 13°C / 22°C seviyelerine çıkacak. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Samsun'da kar yağışı için gerekli sıcaklık değerleri bulunmadığından kar beklenmiyor.

Samsun 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Sağanak Yağışlı – 15°C / 17°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Parçalı Bulutlu – 13°C / 22°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 13°C / 23°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 13°C / 23°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Çok Bulutlu – 12°C / 22°C

Kaynak: Haber Merkezi

