Samuel Morse’un, ilk başarılı deneysel telgraf hattına gönderdiği meşhur mesaj hangisidir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

İletişim teknolojilerinin temelini atan telgrafın icadı, Samuel Morse'un 1844 yılında Washington'dan Baltimore'a gönderdiği o kısa ama sarsıcı mesajla resmen tescillenmiştir.
Samuel Morse'un, ilk başarılı deneysel telgraf hattına gönderdiği meşhur mesaj hangisidir?
Samuel Morse, 24 Mayıs 1844 tarihinde ABD Kongre Binası'ndan çektiği ilk resmi telgraf hattı mesajında İncil'in Sayılar bölümünden (23:23) bir alıntı yapmıştır. İnsanlık tarihini değiştiren bu ilk mesaj, telgrafın gücünü ve teknolojinin büyüklüğünü vurgulayan sembolik bir ifade olmuştur.
Cevap: Tanrı neler yarattı!
