YAŞAM Haberleri

Şanlıurfa’ya Kar Yağacak mı? Şanlıurfa’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Şanlıurfa’ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Şanlıurfa 5 Günlük Hava Durumu

Şanlıurfa'ya Kar Yağacak mı? Şanlıurfa'ya Kar Ne Zaman Yağacak? Şanlıurfa'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Şanlıurfa 5 Günlük Hava Durumu

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşların "Şanlıurfa'ya kar yağacak mı?”, "Yakında kar gelir mi?”, "Bugün veya yarın kar yağacak mı?” sorularını gündeme taşıdı. Meteoroloji'den gelen yeni tahminler şehirde bulutlu havanın devam edeceğini, ancak kar için gerekli soğukluğun oluşmadığını gösteriyor.

Şanlıurfa'ya Kar Yağacak mı?

Sıcaklıkların 18–20°C aralığında seyretmesi nedeniyle Şanlıurfa'da kar yağışı beklenmiyor. Hava zaman zaman bulutlu olsa da yağışların kar seviyesine düşmesi mümkün görünmüyor.

Şanlıurfa'ya Kar Ne Zaman Yağacak?

Kasım ayının son günlerinde şehirde sıcaklıkların oldukça yüksek seyretmesi kar ihtimalini ortadan kaldırıyor. Şanlıurfa'da kar için daha olası dönem Ocak ayı ve sonrası olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'ya Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

25 Kasım Salı günü şehirde çok bulutlu hava etkili olurken sıcaklıklar 10°C / 20°C aralığında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü yine çok bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 12°C / 18°C seviyelerine gerileyecek. Bu nedenle hem bugün hem de yarın Şanlıurfa'da kar yağışı beklenmiyor.

Şanlıurfa 5 Günlük Hava Durumu

  • 25 Kasım Salı – Çok Bulutlu – 10°C / 20°C
  • 26 Kasım Çarşamba – Çok Bulutlu – 12°C / 18°C
  • 27 Kasım Perşembe – Az Bulutlu – 10°C / 19°C
  • 28 Kasım Cuma – Az Bulutlu – 9°C / 19°C
  • 29 Kasım Cumartesi – Az Bulutlu – 9°C / 19°C

Kaynak: Haber Merkezi

