Sarıyer’in bu mahallelerinde yarın sular kesiliyor! 30 Kasım Sarıyer’de su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Kasım 2025 Pazar günü altyapı çalışmaları ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Sarıyer'de Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Kapsıyor?
Kesinti, Sarıyer ilçesindeki bazı mahallelerde etkili olacak. Kesinti saati ve bölgesel detaylar İSKİ tarafından duyurulacaktır.
Su Kesintisi Ne Zaman ve Ne Kadar Sürecek?
Su kesintisi 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek.
Vatandaşlara Önemli Uyarı
İSKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden su depolamaları gerektiğini belirtti. Güncel kesinti bilgileri için İSKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları takip edilebilir.
İşte Sarıyer'de su kesintisi yaşanacak mahalleler; TIKLAYINIZ
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”