Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek ulaştığınız ülkenin geleneksel yemeklerinden “haçapuri“ yiyorsanız hangi şehirde olabilirsiniz? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez coğrafya ve kültür bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Türkiye'nin sınır kapıları ve komşu ülkelerin mutfak kültürüyle ilgili soru merak uyandırdı.
Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ulaştığınız ülkenin geleneksel yemeklerinden "haçapuri” yiyorsanız hangi şehirde olabilirsiniz?
A: Varna
B: Atina
C: Batum
D: Bakü
Doğru cevap: C) Batum
Kaynak: Haber Merkezi