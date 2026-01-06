Sassuolo - Juventus Maçının Muhtemel 11’i! Sassuolo İlk 11! Juventus İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Sassuolo vs Juventus Maçı Hangi Kanalda? (6 Ocak 2026)
İtalya Serie A’nın 19. haftasında heyecan dorukta! Ligde zirve takibini sürdüren Juventus, deplasmanda Sassuolo ile kozlarını paylaşıyor. Türk futbolseverlerin gözü, Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız’ın üzerinde olacak.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde üst sıraları zorlayan Juventus, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Sassuolo'ya konuk oluyor. Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın Juventus formasıyla sergilediği performans bu maçta da futbolseverlerin odağında olacak.
Ne Zaman
Mücadele, 6 Ocak 2026 Salı günü (bugün) saat 22:45'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Sassuolo - Juventus karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Yer
Zorlu randevu, Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu (Citta del Tricolore) ev sahipliğinde oynanacak.
Muhtemel İlk 11'ler
Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması beklenmektedir:
Sassuolo Muhtemel 11'i:
Kaleci: Arijanet Muric
Savunma: Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Tarik Muharemovic, Josh Doig
Orta Saha: Kristian Thorstvedt, Nemanja Matic, Ibrahima Kone
Hücum: Alassane Fadera, Andrea Pinamonti, Armand Lauriente
Juventus Muhtemel 11'i:
Kaleci: Michele Di Gregorio
Savunma: Pierre Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly (veya Teun Koopmeiners)
Orta Saha: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Andrea Cambiaso
Hücum Arkası: Francisco Conceicao (veya Lois Openda), Kenan Yıldız
Önemli Not:
