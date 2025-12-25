Satrançtaki standart başlangıç diziliminde, oyun tahtasındaki siyah filler, beyaz kaleler, siyah atlar ve beyaz piyonların toplam sayısı kaç olur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez satranç bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Oyunun standart başlangıç dizilimini bilenlerin kolayca çözebileceği soru merak uyandırdı.
Satrançtaki standart başlangıç diziliminde, oyun tahtasındaki siyah filler, beyaz kaleler, siyah atlar ve beyaz piyonların toplam sayısı kaç olur?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16
Doğru cevap: c) 14
Kaynak: Haber Merkezi