Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Savcı Yavuz Engin kimdir, kaç yaşında?

Yenidoğan çetesinin tüm tehditlerine rağmen, soruşturmayı yürütmeye devam eden cesur savcını halkın büyük sevgisini kazandı. Peki, Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesi’nin çökerten kahraman Savcı Yavuz Engin kimdir?

Türkiye Yenidoğan Çetesi'ni bir savcıyı makamında tehdit etmeleriyle tanıdı.

Soruşturma savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin gözaltına alındı. Şu anda soruşturmada tutuklu bulunan 22 kişiyle cezaevinde. Çetenin makamında tehdit ettiği savcının, bebek katillerinin her an enselerinde olduğu ortaya çıktı. Peki, Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesi'nin çökerten kahraman Savcı Yavuz Engin kimdir?

Savcı Yavuz Engin kimdir?

Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu ve eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 2013 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı ve 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı. İlk görevine Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'nda başladı.

Yavuz Engin, 2024 Nisan ayında Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na terfi ettirildi. Yenidoğan bebek skandalı gibi önemli davalarda sergilediği kararlılıkla, kamuoyunda büyük bir takdir topladı.

Makamında ölümle tehdit edilen savcıdan mesaj var

Yenidoğan Çetesine karşı mücadele veren Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2400 yıllık Türk Devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak bilinen ve 12 bebeğin ölümüne neden olan suç örgütüne ilişkin Mustafa Kemal Zengin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit etmişti. Savcı Engin ise söz konusu tehditleri kayıt altına almıştı.

‘TÜRK DEVLET GELENEĞİNE KAFA TUTANLAR PİŞMAN OLACAKLAR'

Savcı Engin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen Mehmet Akif Ekinci Başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten savcımıza, katkı sunan savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamızda olacaktır” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi