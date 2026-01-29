Selin’in annesinin dört çocuğu varsa ve bu çocuklardan üçünün adı Derin, Selen ve Deren ise dördüncü çocuğun adı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Zeka oyunları ve mantık soruları, bazen en karmaşık denklemlerden daha şaşırtıcı olabilir. Okuyucunun dikkatini ölçen bu tarz sorular, genellikle cevabı sorunun kendi içinde gizler ve bizi detaylara odaklanmaya davet eder.

Selin'in annesinin dört çocuğu varsa ve bu çocuklardan üçünün adı Derin, Selen ve Deren ise dördüncü çocuğun adı nedir?

Bu tür sorular "mantıksal yanıltma" üzerine kuruludur. İnsan beyni genellikle bir ritim veya kafiye aradığı için (Derin, Selen, Deren gibi), bir sonraki ismin de benzer bir ses grubundan geleceğini varsayar. Ancak sorunun en başına dönüp cümledeki özneye dikkat edildiğinde, cevabın aslında en başta açıkça verildiği görülür.

Cevap: Selin.

