Selvi Boylum Al Yazmalım adlı filmde Kadir İnanır’ın canlandırdığı karakterin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru
Türk sinemasının "Başyapıtlar" kategorisinde ilk sıralarda yer alan, Cengiz Aytmatov'un ölümsüz eserinden uyarlanan ve hafızalara "Sevgi neydi? Sevgi emekti..." repliğiyle kazınan bu unutulmaz film, imkansız bir aşkın ve fedakarlığın hikayesini anlatır.
Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterin adı nedir?
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı bu filmde Kadir İnanır; yakışıklı, çapkın ve özgürlüğüne düşkün bir kamyon şoförünü canlandırır. Türkan Şoray'ın hayat verdiği Asya ile yaşadığı fırtınalı aşk, izleyiciyi hem büyüleyen hem de hüzünlendiren bir sürece sürükler. Karakterin sorumsuzlukları ile Asya'nın sadakati arasındaki o ince çizgi, Türk sinemasının en derinlikli karakter analizlerinden birini ortaya koyar.
Cevap: Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakterin adı İlyas'tır.
