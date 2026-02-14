Selvi Boylum Al Yazmalım filmine göre “sevgi“ hangisi değildir? Çifte Milyon Sorusu

Türk sinemasının başyapıtlarından biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım filminin finalinde, Asya'nın (Türkan Şoray) iç sesiyle yaptığı o meşhur tanıma göre sevgi "kavuşmak" değildir.

Filmin hafızalara kazınan final sahnesinde, sevginin ne olduğu şu unutulmaz repliklerle sorgulanır ve tanımlanır:

"Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti."

Neden Kavuşmak Değildir?

Film boyunca İlyas (Kadir İnanır) ve Asya arasındaki büyük aşkı izleriz. Ancak İlyas'ın sorumsuzluğu ve sadakatsizliği sonucunda Asya, kendisine ve çocuğuna zor zamanlarında sahip çıkan, onlara emek veren Cemşit'i (Ahmet Mekin) seçer. Bu seçim, sevginin sadece kalp çarpıntısı veya tutkulu bir kavuşma değil; sadakat, güven ve verilen emek olduğunu vurgular.

Bu nedenle film, "Sevgi, aşkın ötesinde bir dostluk ve emektir" mesajını vererek, "kavuşmak" seçeneğini bu tanımın dışında bırakır.

Cevap: (Kavuşmak)

