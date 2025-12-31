GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Semicenk kimdir? Semicenk kaç yaşında, nereli, evli mi, sevgilisi var mı? Semicenk gerçek ismi ne?

Son yıllarda çıkardığı şarkılarla dijital platformlarda büyük çıkış yakalayan Semicenk, genç yaşına rağmen Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Semicenk kimdir?

Semicenk'in gerçek adı Cenk Baş'tır. Şarkıcı ve söz yazarı olan Semicenk, özellikle yayınladığı single çalışmalarla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

Semicenk kaç yaşında?

1998 doğumlu olan Semicenk, 2025 itibarıyla 27 yaşındadır.

Semicenk nereli?

Semicenk, Sinop doğumludur. Karadeniz kökenli olduğu bilinmektedir.

Semicenk evli mi?

Hayır. Semicenk evli değildir ve özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

