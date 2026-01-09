GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Senegal Ekonomisi: Para Birimi Kaç TL? Senegal Dili ve Dini: Senegal’de Ne Konuşulur? Senegal’in Başkenti ve Nüfusu? Senegal Milli Takımı

Batı Afrika'nın yükselen yıldızı Senegal, hem kültürel zenginliği hem de son yıllardaki futbol başarılarıyla dünya genelinde merak edilen ülkelerin başında geliyor. Peki, Senegal'in nüfusu ne kadar? Senegal hangi dili konuşuyor? İşte Senegal haritasından para birimine kadar tüm detaylar.

Senegal'in Başkenti ve Nüfusu: Dakar Hakkında Bilgiler

Senegal'in en büyük şehri ve başkenti Dakar'dır. Atlas Okyanusu kıyısındaki stratejik konumuyla bilinen şehir, ülkenin ticaret ve kültür merkezidir. Senegal nüfusu 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 18 milyon seviyesine ulaşmıştır.

Senegal Dili ve Dini: Senegal'de Ne Konuşulur?

Kullanıcıların en çok arattığı sorulardan biri de ülkenin resmi dilidir. Senegal dili resmi olarak Fransızca olsa da, halk arasında en yaygın konuşulan yerel dil Wolofçadır. Ülkenin dini yapısı ise oldukça belirgindir; halkın yaklaşık %95'i Müslümandır ve Senegal'de Sufi gelenekleri güçlü bir yere sahiptir.

Senegal Ekonomisi: Para Birimi Kaç TL?

Seyahat edeceklerin veya ticaretle uğraşanların merak ettiği 1 Senegal Frangı (CFA) kaç TL? sorusu, döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte sıkça araştırılmaktadır. Senegal, Batı Afrika Frangı'nı kullanmaktadır.

Futbol Tutkusu: Senegal Milli Takımı

"Teranga'nın Aslanları" olarak bilinen Senegal Milli Futbol Takımı, Sadio Mane gibi dünya yıldızlarıyla Afrika futbolunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Senegal maçı takvimleri, futbolseverler tarafından dünya genelinde yakından takip edilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

