Serbest meslek sahiplerini içinde toplayan resmi birliğe de verilen isim hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'deki ticari ve profesyonel hayatta, belirli bir uzmanlık alanına sahip olan veya bağımsız olarak çalışan kişilerin haklarını korumak, denetlemek ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan yapılar, yasal birer kamu kurumu niteliğindedir. Bu kuruluşlar, mesleki disiplini sağlamanın yanı sıra üyelerinin devletle olan ilişkilerini de düzenler.

Serbest meslek sahiplerini bünyesinde barındıran resmi birliklere verilen genel isim nedir?

Özellikle avukatlar, doktorlar, mühendisler, muhasebeciler veya esnaflar gibi kendi namına çalışan profesyonellerin üye olmak zorunda oldukları bu yapılar, Anayasa'nın 135. maddesiyle güvence altına alınmış "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları"dır. Bu kuruluşlar, hem mesleğin etik kurallarını belirler hem de ilgili meslek grubunun en üst temsil makamı olarak görev yapar.

Cevap: Oda (veya Meslek Odası / Baro)

Kaynak: Haber Merkezi