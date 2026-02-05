GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Serdar Dursun kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda forma giydi?

- Güncelleme Tarihi:

Serdar Dursun kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi pozisyonda oynuyor, hangi takımlarda forma giydi?
Kocaelispor’un Süper Lig’deki tecrübeli forveti Serdar Dursun, yeşil-siyahlı formayla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, eski milli futbolcu Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte Fenerbahçe’den Persepolis’e, Almanya’dan Kocaeli’ye uzanan Serdar Dursun’un biyografisi ve güncel gol sayıları...

Serdar Dursun Kimdir? Kariyer Yolculuğu ve Başarıları

19 Ekim 1991 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya gelen Serdar Dursun, aslen Sakaryalı bir ailenin çocuğudur. 1.90 metre boyundaki dev santrafor, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de bitiriciliği ile Türk futbolunun "klasik 9 numara" ekolünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.

Serdar Dursun Hangi Takımlarda Oynadı? 

Serdar Dursun'un profesyonel kariyeri Almanya ve Türkiye arasında bir mekik dokuma hikayesidir:

Almanya Yılları: Hannover 96 II, Greuther Fürth ve SV Darmstadt 98 (Burada 2. Bundesliga Gol Kralı oldu).

Türkiye Süper Lig: Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor.

Yurt Dışı Macerası: 2025 yılında İran'ın dev ekibi Persepolis'te kısa süreli bir dönem geçirdi.

Kocaelispor 2025-2026 Sezonu Performansı

Eylül 2025'te bedelsiz olarak Kocaelispor'a transfer olan Serdar Dursun, Körfez ekibiyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki golcü, tecrübesiyle takıma eşlik ediyor.

Kategori (2025-26 Sezonu)
Maç Sayısı 15
Gol Sayısı 2
Asist 1
Oynadığı Pozisyon Santrafor
Sözleşme Bitiş Tarihi 30 Haziran 2026

Teknik Analiz: Serdar Dursun'un Oyun Stili

Serdar Dursun'un en büyük avantajı fiziksel üstünlüğüdür. Sağ ayağını etkili kullanan oyuncu, sadece ceza sahası içinde değil, yaptığı presle rakip savunmayı bozma konusunda da ustadır.

Fenerbahçe dönemindeki 15 gollü performansı, onun Süper Lig seviyesindeki en yüksek skor potansiyelini kanıtlamıştır.

