Serinin ilki olan Hababam Sınıfı filminin jeneriğinde hangi oyuncunun adı diğerlerinden önce yazar? Çifte Milyon sorusu

Türk sinemasının en önemli başyapıtlarından biri olan 1975 yapımı "Hababam Sınıfı", Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden Ertem Eğilmez yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılmıştır. Dev bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmin jenerik sıralaması, sinema tarihimizdeki usta isimlerin hiyerarşisini göstermesi açısından da büyük önem taşır.

Hababam Sınıfı filminin açılış jeneriğinde ilk sırada hangi oyuncunun ismi görülür?

Arzu Film ekolünün en güçlü örneklerinden biri olan filmde, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi yıldız isimler yer almaktadır. Filmin jeneriği başladığında, oyuncu kadrosu akmadan önce filmin ana karakterlerinden biri olan ve disiplini temsil eden o unutulmaz karakterin canlandırıcısının ismi en başta, tek başına belirir.

Cevap: Münir Özkul

