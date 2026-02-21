GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Seviyorum ama kimi, en tatlı birisini... diye başlayan maninin ilk harflerinden oluşan söz hangisine bir örnektir?

Güncelleme Tarihi:

Seviyorum ama kimi, en tatlı birisini... diye başlayan maninin ilk harflerinden oluşan söz hangisine bir örnektir?

Edebiyatımızda ve günlük yaşamda duyguları ifade etmenin en yaratıcı yollarından biri olan bu teknik, mısraların ilk harflerine gizlenmiş özel mesajlarla okuyucuyu şaşırtmayı hedefler. Şairler, sevdikleri kişilerin isimlerini veya iletmek istedikleri gizli bir kelimeyi bu yöntemle şiirin içine ustalıkla işlerler.

"Seviyorum ama kimi, en tatlı birisini..." diye başlayan maninin ilk harflerinden oluşan söz hangisine bir örnektir?

Maninin yapısını ve edebiyatımızdaki karşılığını incelediğimizde:

  • Seviyorum ama kimi,

  • En tatlı birisini,

  • Nasıl anlatsam sana,

  • İlk harflere baksana!

Yukarıdaki mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya çıkan "SENİ" kelimesi, bu türün en bilinen örneğidir.

  • Akrostiş: Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru birleşerek anlamlı bir kelime veya isim oluşturması sanatıdır.

  • Diğer Terimler: Nakarat tekrarlanan kısımları, kafiye ses benzerliğini, benzetme ise bir özelliği başka bir şeyle kıyaslamayı ifade eder.

Cevap: Akrostiş

Kaynak: Haber Merkezi

