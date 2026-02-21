Edebiyatımızda ve günlük yaşamda duyguları ifade etmenin en yaratıcı yollarından biri olan bu teknik, mısraların ilk harflerine gizlenmiş özel mesajlarla okuyucuyu şaşırtmayı hedefler. Şairler, sevdikleri kişilerin isimlerini veya iletmek istedikleri gizli bir kelimeyi bu yöntemle şiirin içine ustalıkla işlerler.

"Seviyorum ama kimi, en tatlı birisini..." diye başlayan maninin ilk harflerinden oluşan söz hangisine bir örnektir?

Maninin yapısını ve edebiyatımızdaki karşılığını incelediğimizde:

S eviyorum ama kimi,

E n tatlı birisini,

N asıl anlatsam sana,

İlk harflere baksana!

Yukarıdaki mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya çıkan "SENİ" kelimesi, bu türün en bilinen örneğidir.

Akrostiş: Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru birleşerek anlamlı bir kelime veya isim oluşturması sanatıdır.

Diğer Terimler: Nakarat tekrarlanan kısımları, kafiye ses benzerliğini, benzetme ise bir özelliği başka bir şeyle kıyaslamayı ifade eder.

Cevap: Akrostiş

Kaynak: Haber Merkezi