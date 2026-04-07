Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu ne zaman başlıyor? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

On bir ayın sultanı Ramazan’ın ardından, manevi atmosferin devamı olarak kabul edilen Şevval ayı başladı. Müslümanlar için önemli faziletler barındıran Şevval ayının 6 gün orucu ise 20 Mart itibarıyla tutulmaya başlandı. “Şevval ayı ne zaman sona eriyor, 6 gün orucu hangi tarihe kadar tutulabilir?” soruları ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ardından başlayarak İslam dünyasında nafile ibadetlerin yoğunlaştığı önemli dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılında Şevval ayının başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte, özellikle "6 gün orucu” olarak bilinen Şevval orucunun hangi tarihe kadar tutulabileceği merak ediliyor. Peki, Şevval ayı ne zaman sona eriyor? 2026 Şevval Ayı Başlangıç ve Bitiş Tarihi Şevval ayı, 2026 yılında 20 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435) Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur. Kaynak: Haber Merkezi

