Şevval orucu ne zaman tutulur? 6 günlük Şevval orucu hangi günlerde tutulur? Şevval orucu tutarken nasıl niyet edilir?
Ramazan Bayramı’nın ardından başlayan Şevval ayı Müslümanlar için 6 günlük nafile oruç fırsatı sunuyor.
2026 yılında Şevval orucu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren tutulabiliyor. Şevval orucu peş peşe veya aralıklı olarak tutulabiliyor.
Şevval orucu ne zaman tutulur?
Şevval orucu Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile başlayan 6 günlük nafile ibadet olarak biliniyor. İslam alimlerine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutulmasının uygun görülmediğinden Şevval orucu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren tutulabiliyor.
Şevval orucu hangi günlerde tutulur?
Oruçlar Şevval ayı boyunca peş peşe tutulabileceği gibi, aralıklı şekilde de tutulabilir. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlıyor. Dolayısıyla Şevval orucu, bayramın ikinci gününden itibaren tutulabilir.
Şevval orucu niyeti nasıl yapılır?
Şevval orucuna niyet etmek için "Niyet ettim Allah rızası için Şevval ayının nafile orucunu tutmaya” şeklinde niyet edilebilir. Bu ibadet Ramzan ayında kazanılan ibadet alışkanlığının devam ettirilmesinede katkı sağlıyor.
