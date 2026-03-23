Şevval Orucu ne zaman tutulur? Kaç gün tutulur? Şevval orucunun fazileti nedir?

2026 yılında Şevval ayı 20 Mart’ta başlayıp, 18 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Bu süre içerisinde altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu belirtilirken, söz konusu oruçların peş peşe ya da aralıklı şekilde tutulabileceği ifade edilmektedir.

Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle başlıyor fakat Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen Şevval'in ilk gününde oruç tutulması dinen uygun görülmemiştir. Bu nedenle Şevval orucuna, bayramın ikinci gününden itibaren başlanabiliyor.

Şevval orucunun fazileti nedir ?

Şevval orucu, Ramazan ayının ardından gelen ve Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan Şevval ayında tutulan altı günlük nafile bir ibadet olarak biliniyor. Ramazan Bayramı ile başlayan bu ayda tutulan oruçlar, Müslümanlar için manevi açıdan önemli bir fırsat sunuyor. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59)'' hadisi, bu ibadetin faziletini ortaya koyuyor. Bu durum, Şevval orucunun yalnızca nafile bir ibadet olmanın ötesinde, yıl boyu süren kulluk bilincine katkı sağladığını ortaya koyuyor. Ramazan'da kazanılan ibadet alışkanlığının sürdürülmesinde de önemli rol oynuyor.

Şevval orucu kaç gün tutulur ?

İslam alimleri bu ibadetin özünün, Şevval ayı içerisinde altı gün oruç tutulması olduğunu belirtirken, söz konusu günlerin peş peşe ya da aralıklı şekilde tutulabileceğini ifade ediyor. Bu esnekliğin ise müminlere kolaylık sağlamak amacıyla tanındığı vurgulanıyor.

Hicri takvime göre yılın 10. ayı olan Şevval, Ramazan ayının hemen ardından geliyor ve hilalin görülmesine bağlı olarak yaklaşık 29 veya 30 gün sürüyor. Bu süre içinde Müslümanlar, altı günlük oruçlarını diledikleri zaman diliminde tamamlayabiliyor.

Öte yandan Şevval orucu ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de bu ibadetin kaza orucu yerine geçip geçmediği olarak öne çıkıyor.

Şevval orucu kazaya sayılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre Şevval ayında tutulan oruç, nafile ibadet kapsamında yer alıyor ve Ramazan ayında tutulamayan oruçların yerine geçmiyor. Bu nedenle Ramazan ayında eksik kalan oruçların kaza edilmesi gerekiyor. Ayrıca bir oruçta hem kaza hem de nafile niyetinin birlikte yapılamayacağı, bu nedenle Şevval ayında kaza niyetiyle tutulan orucun kaza orucu yerine sayılacağı, Şevval orucu sevabını elde etmek için ise ayrıca nafile niyet edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu ayrımın, ibadetin doğru şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

