Seydişehir iftar saatleri! 19 Şubat 2026 Perşembe Seydişehir iftar saati Seydişehir’de akşam ezanı kaçta okunacak? Seydişehir imsakiyesi

29 gün oruç tutulacak!
İslam Alemi, heyecanla beklediği 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın Şerif'e kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Tutulan oruçlarla nefis terbiyesi yapılıyor, ruh ve beden sağlığı korunuyor. Yüce Allah'ın emirleri yerine getirilirken, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın da (sav) tavsiye ve sünnetlerine uyuluyor. 2026 Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü itibariyle başladı. Ramazan ayı 29 gün çektiği için bu yıl 29 gün oruç tutulacak. 19 Mart 2026 Perşembe günü de son orucumuzu tutarak Ramazan'ı Şerif-e veda edeceğiz.
19 Şubat 2026 Perşembe Seydişehir iftar saati
19 Şubat Perşembe günü Seydişehir'de akşam ezanı 18:42'de okunacak. Seydişehir ilçe merkezinde 18.42'de okunacak ezanla birlikte oruçlar açılacak.
(1 Ramazan) 19 Şubat 2026 Perşembe Seydişehir iftar saati 18:42
2 Ramazan 1447 20 Şubat 2026 Cuma Seydişehir iftar saati 18:44
3 Ramazan 1447 21 Şubat 2026 Cumartesi Seydişehir iftar saati 18:45
4 Ramazan 1447 22 Şubat 2026 Pazar Seydişehir iftar saati 18:46
5 Ramazan 1447 23 Şubat 2026 Pazartesi Seydişehir iftar saati 18:47
6 Ramazan 1447 24 Şubat 2026 Salı Seydişehir iftar saati 18:48
7 Ramazan 1447 25 Şubat 2026 Çarşamba Seydişehir iftar saati 18:49
8 Ramazan 1447 26 Şubat 2026 Perşembe Seydişehir iftar saati 18:50
9 Ramazan 1447 27 Şubat 2026 Cuma Seydişehir iftar saati 18:51
10 Ramazan 1447 28 Şubat 2026 Cumartesi Seydişehir iftar saati 18:52
11 Ramazan 1447 1 Mart 2026 Pazar Seydişehir iftar saati 18:53
12 Ramazan 1447 2 Mart 2026 Pazartesi Seydişehir iftar saati 18:54
13 Ramazan 1447 3 Mart 2026 Salı Seydişehir iftar saati 18:55
14 Ramazan 1447 4 Mart 2026 Çarşamba Seydişehir iftar saati 18:56
15 Ramazan 1447 5 Mart 2026 Perşembe Seydişehir iftar saati 18:57
16 Ramazan 1447 6 Mart 2026 Cuma Seydişehir iftar saati 18:58
17 Ramazan 1447 7 Mart 2026 Cumartesi Seydişehir iftar saati 18:59
18 Ramazan 1447 8 Mart 2026 Pazar Seydişehir iftar saati 18:59
19 Ramazan 1447 9 Mart 2026 Pazartesi Seydişehir iftar saati 19:00
20 Ramazan 1447 10 Mart 2026 Salı Seydişehir iftar saati 19:01
21 Ramazan 1447 11 Mart 2026 Çarşamba Seydişehir iftar saati 19:02
22 Ramazan 1447 12 Mart 2026 Perşembe Seydişehir iftar saati 19:03
23 Ramazan 1447 13 Mart 2026 Cuma Seydişehir iftar saati 19:04
24 Ramazan 1447 14 Mart 2026 Cumartesi Seydişehir iftar saati 19:05
25 Ramazan 1447 15 Mart 2026 Pazar Seydişehir iftar saati 19:06
26 Ramazan 1447 16 Mart 2026 Pazartesi Seydişehir iftar saati 19:07
KADİR GECESİ
27 Ramazan 1447 17 Mart 2026 Salı Seydişehir iftar saati 19:08
28 Ramazan 1447 18 Mart 2026 Çarşamba Seydişehir iftar saati 19:08
29 Ramazan 1447 19 Mart 2026 Perşembe Seydişehir iftar saati 19:10
