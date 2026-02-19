Shane Larkin ve Scottie Wilbekin hangi spor dalında Türkiye A Erkek Milli Takımının formasını giymiş sporculardır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Amerika doğumlu olan her iki sporcu da Türk vatandaşlığına geçerek milli takım düzeyinde ülkemizi temsil etmişlerdir.
Shane Larkin ve Scottie Wilbekin hangi spor dalında Türkiye A Erkek Milli Takımının formasını giymiş sporculardır?
Shane Larkin (Anadolu Efes) ve Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sergiledikleri üstün performansların ardından "devşirme" statüsünde milli takıma dahil edilmişlerdir. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan bu iki yetenekli isim, uluslararası turnuvalarda ay-yıldızlı formayı terletmişlerdir.
Cevap: Basketbol
