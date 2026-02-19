Sigara ile oruç açılır mı? Sigarayla orucu açmak günah mı? Diyanet açıklaması

Ramazan ayında oruç tutan tiryakilerin en çok merak ettiği konulardan biri iftarın sigara ile açılıp açılamayacağıdır. Bütün gün aç ve susuz kaldıktan sonra iftar vaktinde ilk olarak sigara yakmanın dini hükmü ve sağlık açısından değerlendirmesi sıkça araştırılmaktadır. Peki, sigara ile oruç açılır mı? Sigara ile oruç açmak günah mıdır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına ve İslam'ın temel prensiplerine göre konunun detayları.

Sigara ile Oruç Açılır mı?

Fıkhi açıdan orucu bozan şeyler; yeme, içme ve cinsel ilişkidir. Vücuda dışarıdan alınan, keyif veren veya besleyici özelliği olan maddeler orucu bozar. Tütün dumanı da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla iftar vakti girdiğinde sigara içmek, teknik olarak orucu açar ve o günkü oruç ibadetinin süresini sonlandırır. Ancak bir ibadeti sonlandırırken kullanılan yöntemin dini ve ahlaki boyutu ayrıca değerlendirilmelidir.

Sigara ile Oruç Açmak Günah mı?

İslam dininin en temel prensiplerinden biri, insanın kendi sağlığını koruması ve bedenine zarar verecek maddelerden uzak durmasıdır. (Bakara Suresi, 195. Ayet: "Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın.")

Diyanet İşleri Başkanlığı ve günümüz İslam alimleri, sigaranın insan sağlığına verdiği kesin ve ölümcül zararlar sebebiyle içilmesinin dinen caiz olmadığını, duruma göre "tahrimen mekruh" (harama yakın mekruh) veya "haram" sayıldığını belirtmektedir.

Bu bağlamda sigara ile oruç açmak şu nedenlerle dini açıdan son derece sakıncalıdır:

* İbadetin Ruhuna Aykırılık: Oruç, nefsi terbiye etmek ve bedeni arındırmak için tutulur. Tüm gün tutulan sabırlı bir ibadeti, bedene zarar veren ve dinen hoş görülmeyen zehirli bir madde ile sonlandırmak orucun manevi ruhuyla çelişir.

* Sağlığı Tehlikeye Atmak: Uzun saatler süren açlık ve susuzluğun ardından vücuda ilk olarak nikotin ve katran almak, kalp krizi ve mide rahatsızlıkları riskini katlayarak artırır. Dinimizce bedeni bile bile tahrip etmek günahtır.

Sünnete Uygun İftar Nasıl Olmalıdır?

Hz. Muhammed (S.A.V.), orucun hurma veya su ile açılmasını tavsiye etmiş ve kendisi de bu şekilde uygulamıştır. İftarı su, hurma veya zeytin gibi temiz ve sağlıklı rızıklar ile açmak sünnettir. İftarı sünnete uygun, bedene faydalı gıdalarla açmak varken, sağlığa zararlı bir madde ile açmak, iftarın manevi feyzinden ve bereketinden mahrum kalmaya sebep olur.

Ezan okunduğunda sigara içmek orucu açmış (bozmuş) sayılsa da, bu eylem dinen tasvip edilmez. İbadetin hemen ardından bedene zarar veren bir eylemde bulunmak, İslam'ın sağlığın korunması ilkesine ters düştüğü için günah boyutu taşır ve manevi açıdan büyük bir eksiklik olarak kabul edilir.

