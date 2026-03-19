Siirt bayram namazı saat kaçta 2026: Siirt ve İlçelerinde Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Baykan Eruh Kurtulan Pervari ve Şirvan Ramazan Bayramı namazı saati 2026

Siirt'te Bayram Namazı Saat Kaçta?
Siirt'te 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı saat 06.46'da kılınacak. Bayramın manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek.
Siirt İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
İlçelere göre bayram namazı saatlerinde dakikalık farklar olabilir. İşte Siirt'in ilçelerine göre bayram namazı vakitleri:
Siirt Merkez: 06.46
Baykan 06.47
Eruh: 06.45
Kurtalan: 06.47
Pervari: 06.44
Şirvan: 06.46
Bayram namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşların camilere erken gitmeleri tavsiye ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi