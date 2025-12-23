Siirt’e Bugün Kar Yağacak mı 2025? Siirt’e Ne Zaman Kar Yağacak? Siirt Hava Durumu

Siirt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Aralık ayının son haftasıyla birlikte yerini yağışlı ve soğuk bir sisteme bırakıyor. Vatandaşlar "Siirt'e bugün kar yağacak mı?", "Yağmur ne zaman şiddetini artıracak?" ve "Hava kaç derece olacak?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan son tahminler, hafta sonundan itibaren şemsiyelerin yanından ayrılmaması gerektiğini gösteriyor.

Siirt'e Bugün Kar Yağacak mı?



23 Aralık Salı (Bugün) Siirt'te kar yağışı beklenmiyor. Gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izlerken, sıcaklıklar gün içinde en yüksek 11°C, gece ise 7°C dolaylarında olacak. Yarın (Çarşamba) ise güneşli bir gökyüzü bekleniyor ve sıcaklık 10°C civarında seyredecek.

Siirt'e Ne Zaman Kar Yağacak?



31 Aralık tarihine kadar Siirt şehir merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak yağışlı sistem 27 Aralık Cumartesi günü yağmur olarak şehre ulaşacak. Özellikle 28 Aralık Pazar ve 30 Aralık Salı günleri yer yer yoğun yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 31 Aralık Çarşamba günü gece 1°C'ye kadar düşmesi beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağış görülebilir.

Siirt Hava Durumu (8 Günlük)



23 Ara Sal (Bugün): Parçalı Bulutlu – 7°C / 11°C

24 Ara Çar (Yarın): Güneşli – 6°C / 10°C

25 Ara Per: Parçalı Bulutlu – 6°C / 9°C

26 Ara Cum: Çok Bulutlu – 6°C / 9°C

27 Ara Cmt: Yer Yer Yağmurlu – 5°C / 6°C

28 Ara Paz: Yer Yer Yoğun Yağmurlu ve Bulutlu – 4°C / 7°C

29 Ara Pzt: Yağmurlu ve Hava Bulutlu – 5°C / 6°C

30 Ara Sal: Yer Yer Yoğun Yağmurlu ve Bulutlu – 1°C / 7°C

31 Ara Çar: Parçalı Bulutlu – 1°C / 5°C

