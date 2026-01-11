GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Sırasıyla hangi iki ilin plaka kodu yan yana yazıldığında, Osmanlıların İstanbul’u fethinin gerçekleştiği miladi yıl ortaya çıkar? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Sırasıyla hangi iki ilin plaka kodu yan yana yazıldığında, Osmanlıların İstanbul’u fethinin gerçekleştiği miladi yıl ortaya çıkar? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Türkiye'nin illerine verilen plaka kodları, tarihsel tarihlerle yan yana geldiğinde ortaya şaşırtıcı ve akılda kalıcı kombinasyonlar çıkarabiliyor.

Sırasıyla hangi iki ilin plaka kodu yan yana yazıldığında, Osmanlıların İstanbul'u fethinin gerçekleştiği miladi yıl ortaya çıkar?

İstanbul'un fethi 1453 yılında gerçekleşmiştir. Bu yılı oluşturmak için 14 ve 53 plaka kodlarına sahip illerin sırasıyla yan yana getirilmesi gerekir. Türkiye'deki il trafik kodları listesine bakıldığında 14 plaka kodu Bolu iline, 53 plaka kodu ise Rize iline aittir. Bu iki ilin plaka kodları birleştiğinde (14-53) fethin tarihi olan 1453 rakamı oluşmaktadır.

Cevap: Bolu ve Rize

Kaynak: Haber Merkezi

