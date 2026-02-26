Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Şırnak’ta okul var mı, yok mu? Şırnak valiliği açıklama yaptı mı?

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
27 Şubat 2026 Cuma Şırnak'ta Okullar Tatil Edildi mi?
Valilik açıklamasına göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü Şırnak genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Bu kapsamda;
-
Resmi ve özel kreşler
-
Anaokulları
-
İlkokul, ortaokul ve liseler
-
Mesleki eğitim merkezleri
-
Halk eğitim merkezleri bünyesindeki kurslar
-
Özel öğretim kursları
-
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
eğitim yapmayacak.
Kamu Personeline İdari İzin Var mı?
Açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik düzenlemeler de duyuruldu. Buna göre;
-
Malul ve engelli personel
-
Ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile çalışanlar
-
Çocuğu kreş, anaokulu veya özel eğitim kurumuna devam eden kadın kamu çalışanları
27 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacak.
Valilik, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
