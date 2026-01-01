Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Şırnak’ta okul var mı, yok mu? Şırnak valiliği açıklama yaptı mı?

Şırnak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitimle ilgili alınan tedbirler devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamayla birlikte okullar için bir gün daha tatil kararı alındı.

Yarın Şırnak'ta Okullar Var mı, Yok mu?

Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel kreşler ile anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kamu Çalışanları İçin İdari İzin Uygulaması

Valilik açıklamasında ayrıca, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Şırnak'ta Tatil Kararı 2 Güne Ulaştı

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Şırnak'ta daha önce eğitime iki gün ara verilmişti. Son alınan kararla birlikte eğitim kurumlarında uygulanan tatil kararının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi