SİVAS’TA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Sivas’ta hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Tarihi ve manevi dokusuyla Ramazan ayının en güzel yaşandığı şehirlerden Sivas'ta, 2026 yılında da hatimle teravih geleneği sürdürülüyor. Sivas İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki (2025) programı ve şehrin köklü camileri göz önüne alındığında, bu yıl da hafızların tilavetiyle teravih namazı kılınacak adresler belli oldu.

Sivas merkezde, özellikle tarihi Meydan ve İmaret gibi camilerin başı çektiği, mahalle aralarındaki manevi durakların da eşlik ettiği 2026 yılı muhtemel listesi şöyledir:

Sivas Merkez Camileri

Meydan Camii

İmaret Camii

Zincirli Minare Camii

Sofu Himmet Camii

Asr-ı Saadet Camii

Bezirci Camii

Mehmet Akif Ersoy Camii (Sanayi Bölgesi)

Safa Camii

Yenişeyh Çoban Camii

Kırklar Camii

Süleymaniye Camii

Keziban Hatun İstiklal Camii

Selçuklu Yeşil Camii

Özsoylar Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Sivas genelinde 2025 yılında hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı Ramazan ayı boyunca bu geleneğin aynı adreslerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program ve saat bilgisi için Sivas İl Müftülüğü'nün güncel duyurularını takip edebilirsiniz.)

Kaynak: Haber Merkezi