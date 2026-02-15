GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,85
EURO
52,03
STERLİN
59,94
GRAM
7.398,03
ÇEYREK
12.257,63
YARIM ALTIN
24.402,03
CUMHURİYET ALTINI
48.359,33
YAŞAM Haberleri

SİVAS’TA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Sivas’ta hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

SİVAS’TA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Sivas’ta hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Tarihi ve manevi dokusuyla Ramazan ayının en güzel yaşandığı şehirlerden Sivas'ta, 2026 yılında da hatimle teravih geleneği sürdürülüyor. Sivas İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki (2025) programı ve şehrin köklü camileri göz önüne alındığında, bu yıl da hafızların tilavetiyle teravih namazı kılınacak adresler belli oldu.

Sivas merkezde, özellikle tarihi Meydan ve İmaret gibi camilerin başı çektiği, mahalle aralarındaki manevi durakların da eşlik ettiği 2026 yılı muhtemel listesi şöyledir:

Sivas Merkez Camileri

  • Meydan Camii

  • İmaret Camii

  • Zincirli Minare Camii

  • Sofu Himmet Camii

  • Asr-ı Saadet Camii

  • Bezirci Camii

  • Mehmet Akif Ersoy Camii (Sanayi Bölgesi)

  • Safa Camii

  • Yenişeyh Çoban Camii

  • Kırklar Camii

  • Süleymaniye Camii

  • Keziban Hatun İstiklal Camii

  • Selçuklu Yeşil Camii

  • Özsoylar Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Sivas genelinde 2025 yılında hatimle teravih geleneğinin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı Ramazan ayı boyunca bu geleneğin aynı adreslerde devam etmesi öngörülmektedir. Kesin program ve saat bilgisi için Sivas İl Müftülüğü'nün güncel duyurularını takip edebilirsiniz.)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER