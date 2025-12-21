Sodyum karbonat adlı kimyasal madde, halk arasında hangi adla da bilinir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez kimya ve günlük yaşam bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Halk arasında farklı adlarla bilinen kimyasal maddeleri konu alan soru merak uyandırdı.
"Sodyum karbonat” adlı kimyasal madde, halk arasında hangi adla da bilinir?
A: Limon tuzu
B: Çamaşır sodası
C: Zaç yağı
D: Tuz ruhu
Doğru cevap: B) Çamaşır sodası
Kaynak: Haber Merkezi