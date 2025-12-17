Son Kare 1. Bölüm Full HD İzle! Son Kare İlk Bölüm Nereden İzlenir? Son Kare Hangi Platformda Yayınlanıyor? Son Kare İlk Bölüm İzle!

Polisiye ve psikolojik gerilimi bir araya getiren Son Kare, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yılın dikkat çeken yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor. Dizi, 26 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Son Kare Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak?

Son Kare, dijital yayın platformu Gain'de 26 Aralık tarihinde yayınlanacak. Dizi, gizem ve suç temalı yapımları seven izleyicilere hitap ediyor.

Son Kare Dizisinin Konusu Nedir?

Görevden uzaklaştırılan Cinayet Masası Komiseri Sare Baykal, psikoterapist kontrolünde mesleğine geri döner. Kariyerinin en karmaşık davasıyla karşı karşıya kalan Sare'nin yolu, gizemli görüntüler içeren bir film nedeniyle polis merkezine gelen moda fotoğrafçısı Atlas Demiroğlu ile kesişir. Bir lunaparkta bulunan kadın cesediyle birlikte soruşturma derinleşirken, hem Sare'nin hem de Atlas'ın geçmişlerine uzanan karanlık kapılar aralanır. Dizi, suç soruşturmasını karakterlerin psikolojik geçmişleriyle iç içe anlatıyor.

Son Kare Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Başrollerde Burcu Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Yiğit Özşener yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Cemal Hünal, Cahit Gök, Nizam Namidar, Muhammet Kulu ve Ali Savaşçı gibi deneyimli isimler bulunuyor.

Son Kare Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?

Dizinin yönetmenliğini Aytaç Çiçek üstlenirken, senaryo Ali Doğançay imzası taşıyor. Görüntü yönetmenliğini Metin Turguç, müziklerini ise Cem Yıldız yapıyor.

Son Kare Hangi Platformda Yayınlanıyor?

Son Kare, dijital yayın platformu Gain üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Dizi, platformun orijinal yapımları arasında yer alıyor.

Son Kare 1. Bölüm Full HD İzle!

Son Kare 1. bölüm, yayınlandığı gün itibarıyla Full HD görüntü kalitesiyle izlenebiliyor. İlk bölümde Komiser Sare Baykal'ın mesleğe dönüş süreci ve gizemli olayların başlangıcı ekrana taşınıyor.

Son Kare İlk Bölüm İzle!

Dizinin ilk bölümü, Sare Baykal ile moda fotoğrafçısı Atlas Demiroğlu'nun yollarının kesiştiği kritik olayları merkezine alıyor. Lunaparkta bulunan kadın cesediyle birlikte soruşturma derinleşirken, izleyici daha ilk bölümden hikâyenin karanlık atmosferine çekiliyor.

Son Kare İlk Bölüm Nereden İzlenir?

Son Kare ilk bölüm, yalnızca Gain platformu üzerinden izlenebiliyor. Diziyi takip etmek isteyen izleyicilerin platform üyeliğiyle bölümlere erişmesi gerekiyor.

