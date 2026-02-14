GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Sorun sende değil bende sözü genellikle ne zaman kullanılır? Çifte Milyon Sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Sorun sende değil bende sözü genellikle ne zaman kullanılır? Çifte Milyon Sorusu

"Sorun sende değil bende!" cümlesi, genellikle bir duygusal ilişkiyi bitirirken kullanılan klasik ve klişeleşmiş bir ayrılık ifadesidir.

Bu sözün kullanıldığı temel bağlamlar şunlardır:

1. Ayrılık Anları (En Yaygın Kullanım)
Bir taraf ilişkiyi bitirmek istediğinde ancak karşı tarafı kırmaktan, suçlamaktan veya uzun tartışmalara girmekten kaçındığında bu cümleye başvurur. Buradaki temel amaç, topu kendi üzerine alarak ayrılık sürecini "hasarsız" atlatmaya çalışmaktır.

2. Suçluluk Duygusunu Azaltma
Ayrılmak isteyen kişi, karşı tarafa "sen mükemmelsin ama ben bu ilişkiyi yürütecek kapasitede değilim" imajı vererek kendi vicdanını rahatlatmaya çalışır. Bu, "Sen daha iyilerine layıksın" alt metnini de barındırabilir.

3. Reddetme Durumları
Bazen yeni başlayan veya başlamak üzere olan bir flört aşamasında, karşı tarafın ilgisine karşılık verilemediğinde, kişiyi doğrudan reddedip gururunu incitmek yerine bu bahane arkasına sığınılır.

Peki, Bu Söz Gerçekten Ne Anlama Gelir?

Popüler kültürde ve mizah dünyasında bu söz genellikle şu şekillerde tercüme edilir:

"Seni artık sevmiyorum ama kavga etmek istemiyorum."

"İlişkiyi bitirmeye karar verdim ve daha yaratıcı bir bahanem yok."

"Aslında sorun tamamen sende ama bunu söyleyecek kadar kaba biri olmak istemiyorum."

Cevap: İlişkiyi bitirirken / Ayrılık aşamasında

Kaynak: Haber Merkezi

BENZER HABERLER